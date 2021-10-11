أنقرة (زمان التركية) – رد حزب الشعوب الديمقراطي الكردي المعارض في تركيا على تجديد زعيم حزب الحركة القومية، دولت بهشالي، مطالبته بغلق الحزب الكردي.

بهشالي قال إن إغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي سيخفف آلام الأمهات اللاتي فقدن أبنائهن، وأضاف قائلا: “لابد من إنهاء جناح العمال الكردستاني الملقب بالشعوب الديمقراطي كي لا يتم إهدار دماء الشهداء. ولابد من إغلاق بابه بشكل نهائي يستحيل إعادة فتحه”.

حزب الشعوب الديمقراطي الكردي قال في تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر إن بهشالي يهين الحزب الكردي والتعدد العرقي لتركيا كلما أدلى بتصريحات، وأضاف قائلا: “ما يتوجب إغلاقه هو فمك اللافظ للكراهية والحقد”.

يذكر أن المحكمة الدستورية تنظر حاليًا دعوى لإغلاق حزب الشعوب الديمقراطي الكردي، تم رفعها عقوب دعوة أطلقها زعيم الحزب القومي من أجل حل الحزب الكردي.