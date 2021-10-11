أنقرة (زمان التركية) – قال رئيس حزب الديمقراطية والتقدم، علي باباجان، إن الجهد الذي تبذله حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان في الوقت بدل الضائع غير مجدي، وسيذهب هباء.

وحول إمكانية تعاون حزبه مع أردوغان في حال التخلي عن نظام الحكم الرئاسي، أكد باباجان أن تغيير النظام لا يكفي، بل يجب أن يكون هناك تغيير كامل في السلطة.

وأكد علي باباجان رفضه المشاركة في تحالف تحالف الشعب بقيادة العدالة والتنمية، لأن التحالف يدعم النظام الرئاسي الذي يجمع جميع السلطات في يد شخص واحد.

وفي سياق منفصل، خلال وتعليقا على تصريح أردوغان بأن الغاز في الولايات المتحدة الأمريكية قد نفذ، وأن هناك طوابير من الجياع في ألمانيا وفرنسا، أشار باباجان إلى أن هذا يطلق عليه “الواقع المصطنع”.

وتابع باباجان: “إذا كان يعرف الحقيقة لكنه يتحدث بشكل مخالف للواقع فهو يختلق هذه الأكاذيب، أما إذا كان لا يعرف، إذا فهو يعيش في عالم الأحلام، أو في “عالم موازٍ”. وهذا بسبب تراكم جميع الصلاحيات والقرارات في يد شخص واحد”.

وبخصوص الأزمة الكردية، شدد باباجان على أنه عندما يتم وضع المشكلة الكردية وحزب العمال الكردستاني في نفس السلة لا تنجح الجهود. إذا كان يجب إجراء تقييم حول عملية التسوية، فإن القضية الأكثر أهمية هي جعل الحقوق الأساسية للمواطنين وأفعال المنظمة الإرهابية مسألة أخذ وعطاء على طاولة المفاوضات نفسها.

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