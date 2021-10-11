أنقرة (زمان التركية) – لفتت الممثلة التركية، نيهال يالتشين، خلال كلمتها في مهرجان البرتقالة الذهبية أنطاليا للأفلام العالمية الأنظار بحديثها عن اتفاقية إسطنبول التي انسحبت منها تركيا بقرار رئاسي، فيما تعرضت لرد فعل سلبي من مقدم المهرجان.

نيهال يالتشين حصلت في المهرجان على جائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم “زحل’. خلال كلمتها قاطعها الممثل التركي، تامر قاراداغلي، الذي قدم فاعليات مهرجان.

اختتمت يالتشين كلمتها في الحفل الذي حضره وزير الثقافة والسياحة محمد نوري ارسوي بالقول: “اتفاقية اسطنبول ستبقيكِ على قيد الحياة”.

الممثل تامر قاراداغلي لفت الانتباه بمجموعة من التصرفات والإيماءات التي اعتبرت إهانة للممثلة يالتشين، حيث ظهر خلفها وهي تتحدث نظهرا شعوره بالملل وكأنه يريد منها أن تنهي كلماتها.

قاراداغلي لم يكتف فقط بإظهار علامات الملل والاستياء، بل أنه قرر مقاطعة يالتشين خلال كلمتها، التي كانت تنتقد خلالها انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول التي تحارب العنف ضد المرأة.

ردت يالتشين على قاراداغلي عندما قاطعها قائلة: “هل تصرفك يعني أنك تريدني أن أصمت؟”.

بعد حالة الاستياء الجماهيري من قاراداغلي، وحملات الدعم والمساندة ليالتشين، قرر قارادغلي الرد من خلال بيان وصف البعض بالغباء.

قاراداغلي قال: “لقد قرأت كل التعليقات. أنا أحب يالتشين كثيرا. الضيوف يتحدثون 30 و 45 ثانية في احتفالات توزيع الجوائز، لكن يالتشين تحدثت لمدة 3.5 دقيقة، وقفت في الخلف مثل حافظة الملح”.

وأضاف قاراداغلي أنه بعد أن بحث في منشورات يالتشين على مواقع التواصل الاجتماعي، وجدها تطالب بالإفراج عن الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، صلاح الدين دميرطاش، وتطالب بإقامة تمثال لأوجلان.

وتساءل قاراداغلي: “هل يالتشين تدافع عن هذا العمال الكردستاني الذي أراه تنظيما إرهابيا؟”.

يذكر أن الرئيس رجب أردوغان أعلن في مارس الماضي انسحاب تركيا من اتفاقية إسطنبول لحقوق المرأة بقرار رئاسي، الخطوة التي أثارت انتقادات شديدة من قبل حلفاء تركيا الغربيين وأدت إلى احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.