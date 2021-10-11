أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات التركية مقتل عنصرين من رجال الشرطة وإصابة اثنين آخرين في هجوم صاروخي شمال سوريا.

الداخلية التركية أعلنت مساء الأحد “استشهاد إثنين من عناصر العمليات الخاصة بجهاز الشرطة وإصابة اثنين آخرين خلال هجوم صاروخي على سيارة مدرعة بمنطقة درع الفرات” الخاضعة لنفوذ الجيش التركي في شمال سوريا.

اتهت أنقرة القوات الكردية في شرق سوريا بالمسئولية عن الهجوم.

وعبر تويتر نشر وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، تغريدة ذكر خلالها أن “عناصر العمال الكردستاني في منطقة تل رفعت شنت هجوم صاروخي على موكب في منطقة مارع بشمال سوريا مما أسفر عن استشهاد جهاد شاهين (34 عاما) وفاتح دوغان (27 عاما) من العمليات الخاصة بجهاز الشرطة”.

ستقام مراسم جنازة رسمية في مدينة غازي عنتاب، وسيدفن كل منهما في مسقط رأسه بمدينتي أضيامان وألازيغ.