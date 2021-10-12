نيويورك (زمان التركية)ــ أعلنت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل رأيها في شكوى الناشطة المناخية الطفلة غريتا تونبرج ضد خمس دول، بما في ذلك تركيا.

فصلت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل في شكاوى 15 طفلاً وشابًا، بمن فيهم الناشطة المناخية غريتا ثونبرج، ضد تركيا وألمانيا وفرنسا والبرازيل والأرجنتين.

15 ناشطا تقدموا بشكاوى للجنة اتهموا فيها الدول المعنية بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل من خلال عدم اتخاذ تدابير مناسبة ضد تغير المناخ في عام 2019.

واستكملت لجنة الأمم المتحدة تحقيقاتها، وخلصت إلى أن هناك “صلة سببية كافية” بين أفعال أو تقصير الدول الخمس والأذى الجسيم المزعوم للأطفال. ومع ذلك، بررت اللجنة أيضًا حجة الدول الخمس، التي جادلت بضرورة تقديم النشطاء شكواهم إلى المحاكم في بلدانهم أولاً.

كانت إحدى التفاصيل المهمة في القرار أنه حتى إذا تأثر الأطفال في بلد آخر بالضرر الناجم عن انبعاثات بلد ما، يمكن للجنة الأمم المتحدة التعامل مع هذه الحالات.

وتتكون اللجنة التي قامت بتقييم شكاوى النشطاء من 18 خبيرا مستقلا في مجال حقوق الإنسان. دول الأطفال والشباب الذين تقدموا بشكاوى إلى لجنة الأمم المتحدة هي: الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، البرازيل، الأرجنتين، الهند، نيجيريا، جنوب إفريقيا، السويد، تونس، بالاو وجزر مارشال.

في الوقت الذي اشتكت فيه ثونبرج ونشطاء آخرون في مجال المناخ إلى الأمم المتحدة، كانت الصين الدولة الأكثر مسؤولية عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم. وفقًا لبيانات أطلس الكربون العالمي، تتبع الصين، التي تمتلك حصة تبلغ 27 في المائة، الولايات المتحدة بنسبة 14.6 في المائة، والهند بنسبة 6.8 في المائة، وروسيا بنسبة 4.7 في المائة، واليابان بنسبة 3.3 في المائة.

لكن هذه الدول لم تكن من بين الدول التي اشتكى النشطاء للأمم المتحدة منها. لأن هذه الدول ليست من بين الدول التي وقعت على البروتوكول الإضافي لعام 2014 لاتفاقية الأمم المتحدة، وهو أساس شكوى النشطاء الشباب. تركيا وألمانيا والأرجنتين والبرازيل وفرنسا من بين الدول التي وقعت على هذا البروتوكول.

من خلال التوقيع على هذه الاتفاقية منذ ما يقرب من 30 عامًا، قبلت تركيا التزاماتها بشأن حقوق الطفل. تركيا أيضًا من بين الدول التي وقعت على بروتوكول إضافي يمنح الأطفال الحق في التقديم بشكل فردي.

من بين البلدان التي تم الشكوى منها، بخلاف تركيا، كانت ألمانيا في المرتبة السادسة في قائمة أطلس الكربون العالمي عندما تم تطبيق لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل. ومن بين 212 دولة تم تقييمها، احتلت البرازيل المرتبة 13 وتركيا في المرتبة 15 وفرنسا 18 والأرجنتين 29.