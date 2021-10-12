القاهرة (زمان التركية)ــ استنكرت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية قيام “جياني إنفاتينو”، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، بالمشاركة في افتتاح متحف إسرائيلي مقام على مقبرة فلسطينية.

الجامعة العربية أدانت مشاركة إنفاتينو في افتتاح “ما يُدعى بـ متحف التسامح، وذلك لدى زيارته لإسرائيل أمس”الإثنين، ولفتت إلى أن “هذا المتحف مقامٌ قسراً على مقبرة مأمن الله الإسلامية الأثرية في القدس، والتي يعود تاريخها إلى القرن الحادي عشر”.

وأكد بيان للأمانة العامة أن “مشاركة رئيس الفيفا في هذه الفعالية تخالف مبادئ النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، وتُعد تسييساً غير مقبول له، كما أنها تُعبر عن انحياز صارخ لدول الاحتلال على حساب الفلسطينيين”.

وأوضح أن قرار السلطة الفلسطينية عدم استقبال “إنفاتينو” يعكس غضباً مشروعاً حيال تصرف رئيس الفيفا وما يُمثله من استفزاز لمشاعر الفلسطينيين.