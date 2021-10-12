أنقرة (زمان التركية) – أعلن الشيف التركي، نصرت جوكشته، المعروف باسم “حبيب الملح”، أنه سيفتتح أول مطعم في الفضاء.

إعلان الشيف نصرت جوكتشه جاء من خلال منشورعلى حسابه الرسمي على انستجرام، حيث نشر صورة له أيام شبابه مع أصدقائه وهم يعملون في إحدى المطاعم.

وعلق جوكتشه على الصورة قائلا: “سأفتتح أول مطعما في الفضاء، لا تقولوا لي إنني لم أخبركم”.

يذكر أن جوكتشه المعروف بحركة رش الملح على الطعام، افتتح مطعمه الجديد وسط لندن في الأسابيع الماضية، قائلا: “افتتح مطعمي في قلب العالم”.

ولدى نصرت جوكتشه البالغ من العمر 38 عاما، العديد من المطاعم في الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا ودبي وإنجلترا واليونان، بجانب تركيا.