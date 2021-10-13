أنقرة (زمان التركية) – قالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى لطلب صفقة أسلحة أمريكية بقيمة 6 مليارات دولار.

وأوضحت الوكالة الامريكية، أن أردوغان يخطط خلال اللقاء المرتقب له مع بايدن بقمة العشرين في روما، للحصول على موافقة الرئيس الأمريكي على شراء صفقة أسلحة أمريكية، وفي مقدمتها طائرات مقاتلة بقيمة 6 مليارات دولار.

وأضافت الوكالة أن أنقرة أرسلت طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة في الثلاثين من سبتمبر الماضي؛ للحصول على 40 طائرة من طراز “إف 16 بلوك 70″، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأسلحة، لتحديث أسطول الطائرات التركية المقاتلة.

وأكدت بلومبرج أنه بهذه الطريقة، يخطط أردوغان لمنع واشنطن من عرقلة صفقات الأسلحة الكبرى بسبب شراء تركيا لنظام دفاع جوي روسي.

وذكر مسؤولين لـ بلومبرج أنه من الصعب الحصول على موافقة الكونجرس على طلب تركيا، لأنها اشترت نظام الدفاع الجوي إس -400 من روسيا.

وبينما قيل إنه لم يُعرف بعد ما إذا كان بايدن سيكون راضيًا عن هذه الصفقة، قال مسؤول على دراية وثيقة بالموضوع، “هدف تركيا هو ضمان توافق الطائرات مع الناتو”.

يذكر أن واشنطن علقت مشاركة تركيا في تصنيع المقاتلات الأمريكية F 35 وأوقفت حصولها على الطائرات من نفس النوع، على خلفية إصرارها على الحصول على أنظمة الدفاع الروسية s- 400.