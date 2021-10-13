أنقرة (زمان التركية) – قررت شركة تيسين جروب Thyssenkrupp الألمانية، أحد أضخم الشركات العالمية الانسحاب من قطاع إنتاج منتجات الصلب المقاومة للصدأ في تركيا.

وخلال العام الماضي تعرضت الشركة الألمانية لخسائر بلغت 5.5 مليار يورو، لذلك قررت نقل أسهمها في شركة Acciai Speciali Terni إلى مجموعة Arvedi Group الإيطالية.

وفور انتهاء الإجراءات الرسمية ستكون الشركة الألمانية التي تمتلك برأس مال يبلغ 28 مليار يورو وعدد موظفين يتجاوز 103 ألف موظف، قد انفصلت عن أهم خطوطها الإنتاجية خارج قطاع الصناعات الدفاعية.

الصحفي كريم أولكر، ذكر في تقرير بجريدة دنيا أن عملية البيع هذه ستؤثر على تركيا، قائلا: “شركة Acciai Speciali Terni التابعة للمجموعة الألمانية لديها ثلاث مرافق حول العالم. أحد هذه المرافق في إيطاليا والاثنان الآخران في ألمانيا وتركيا. وبانتهاء إجراءات البيع ستكون الشركة الألمانية قد باعت أهم كيان لها داخل تركيا وستنسحب من مجال الصلب”.

يأتي ذلك بينما شجع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المستثمرين المحليين والأجانب على تنفيذ مشاريعهم الاقتصادية في بلاده، متعهدًا لهم بأرباح كبيرة.

أثناء مشاركته في حفل افتتاح أحد المشروعات يوم السبت في مدينة أضنة جنوب تركيا، أكد أردوغان قائلا: “إن أي مستثمر يثق في تركيا ويستثمر فيها لن يندم على ذلك. أبواب تركيا مفتوحة على مصراعيها أمام المستثمرين”.

وقال أردوغان: “أدعو جميع المستثمرين في بلدنا وفي العالم أجمع للاستفادة من الوسائل والفرص التي توفرها تركيا خلال هذه الفترة في الوقت الذي يتم إعادة إنشاء نظام الإنتاج والخدمات اللوجستية العالمي”.