أنقرة (زمان التركية) – كشف استطلاع رأي أن الأتراك لا يثقون في المؤسسات الحكومية في ظل وجود حزب العدالة والتنمية في السلطة.

قاس استطلاع الرأي الذي أجرته لجنة السياسة التركية في مؤسسة”يوناليم” للأبحاث خلال سبتمبر الماضي، مستوى ثقة المواطنين تجاه المؤسسات الحكومية.

وفقًا للبحث، فإن 53 بالمائة من المواطنين لا يثقون في مؤسسة الرئاسة، و59 بالمائة لا يثقون في هيئة الشؤون الدينية، و 60 بالمائة يشككون في هيئة الإحصاء التركية، و 52 بالمائة ثقتهم منعدمة في وزارة التربية، و40 بالمائة لا يثقون بوزارة الصحة.

كما انخفض مؤشر الثقة في الرئيس رجب طيب أردوغان. استطلاع الرأي كشف أن 47 في المائة من المواطنين لا يثقون في أردوغان مطلقًا، و6 في المائة لا يثقون كثيراً بأردوغان. وظل معدل أولئك الذين يثقون تمامًا في الرئيس عند 33 بالمائة.

وأوضح المشاركون في الاستطلاع أن أكبر مشكلة في تركيا بالوقت الحالي هي الاقتصاد، ثم البطالة وارتفاع تكلفة المعيشة، ونقص الخبز، وعدم كفاية الأجور.