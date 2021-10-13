أنقرة (زمان التركية) – أثارت الهزة الأرضية العنيفة التي ضربت جزيرة كريت اليونانية مؤخرًا تساؤلات حول انعكاساتها على تركيا وذلك بعدما أثارت حالة من الفزع بين سكان كل من موغلا وأنطاليا وإزمير.

شهدت جزيرة كريت في جنوب اليونان صباح الإثنين هزة أرضية شديدة بلغت قوتها 6.3 ريختر وشعر بها سكان الساحل الشمالي لمصر.

وذكر مرصد أثينا في بيان أن مركز الهزة الأرضية كان على بعد 405 كيلومتر من جنوب شرق أثينا وعلى بعد 24 كيلومتر من قرية زاكروس بجزيرة كريت.

وفي هذا الإطار أدلى الخبير الجيولوجي، أوكان تويسوز، بتصريحات على قناة سي إن إن التركية أشار خلالها إلى كون جزيرة كريت مركز زلازل مهم غير أنه من الصعب أن تؤثر منطقة حدوث الزلزال على تركيا.

أضاف قائلا: “نتابع التطورات هناك، غير أنها منطقة من الصعب أن تؤثر على تركيا نظرا لكونها بعيدة إلى حد كبير عن تركيا. المنطقة تبعد 250 كيلومتر عن أقرب منطقة سكنية. ومن المحتمل أن تشهد كريت زلزال أشد، لكنه ليس بالأمر المثير للقلق بالنسبة لتركيا”.

يذكر أن الزلزال أمس تسبب في تدمير كنيسة صغيرة في جزيرة كريت.