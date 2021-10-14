أنقرة (زمان التركية) – قدم البرلماني المعارض عمر فاروق جرجرلي أوغلو، استجوابا لوزير الداخلية بخصوص ما أثير عن قائمة اغتيال المعارضين.

تسبب زعيم المافيا التركي، سادات بكر، في خلق حالة من الهلع في تركيا، عقب كشفه عن وجود قائمة لشخصيات معارضةبينهم صحفيون سيتم تصفيتهم.

وأوضح سادات بكر أن شركة “صادات” الأمنية التركية، سيحصل عناصر منها على تدريبات خاصة غير رسمية على يد فرق ألفا الروسية المعروفة بتخصصها في التدريب على الاغتيال والاختطاف.

عقب تصريحات سادات بكر، قدم البرلماني عن حزب الشعوب الديمقراطي، عمر فاروق جرجرلي أوغلو، استجوابا في البرلمان يسأل خلاله وزير الداخلية، سليمان صويلو، عن إتخاذ أي أجراء بخصوص قائمة الاغتيال.

وجاء في الاستجواب الذي قدمه جرجرلي أوغلو: “هل المزاعم بأن هناك قائمة اغتيال تضم صحفيين صحيحة؟ إذا كانت هذه الادعاءات صحيحة، فمن هم الأشخاص الذين أعدوا قائمة الموت؟ هل تم الشروع في أي تحقيق حول هذه القوائم؟”.

وتابع جرجرلي أوغلو: “هل تم اتخاذ أي خطوات لحماية المواطنين المعنيين بمن فيهم الصحفيون؟ إذا كان الأمر كذلك، فما هي هذه الخطوات؟ هل تم تحذير هؤلاء المواطنين من هذه القضية؟”.