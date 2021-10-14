أنقرة (زمان التركية) – اعتقلت السلطات في هولندا شاب من أصل تركي، بتهمة التخطيط لمحاولة اغتيال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته وأعضاء الحكومة والتهديد والتحريض على الإرهاب.

مكتب المدعي العام في هولندا أعلن أن المشتبه فيه “ياوز أو”،البالغ 22 عاما، سيمثل أمام قاض في لاهاي الأسبوع المقبل.

ووفقًا للائحة الاتهام التي قدمها الادعاء في وسائل الإعلام الهولندية، نشر ياوز، الذي يعيش في أمستردام، رسائل استفزازية ضد رئيس الوزراء روته وأعضاء حكوميين على قناته الخاصة على تطبيق التليجرام.

من بين الرسائل الاستفزازية التحريضية التي نشرها يافوز الهولندي من أصل تركي، قوله لأحد المستخدمين على التليجرام: “الهولنديون يكرهون روته. هل تريد أن تطلق الرصاص عليه؟ فقط اركب سيارة وافتح النافذة وأطلق النار صوبه”.

وفي رسالة أخرى عبر التليجرام، أعلن يافوز بحثه عن مسلحين للقيام بهجوم، مشيرا إلى أنه يبحث عن أشخاص ليسوا محاربين فقط، بل جادين يريدون فعل شيء ما، يبحث عن ثوار ورماة وأسلحة وعنف.

كما ورد في الأخبار المتعلقة بلائحة الاتهام أن يافوز تحدث عن مداهمة البرلمان، وإطلاق النار على رئيس الوزراء مارك روته بينما عندما يقود دراجته بالخارج.

وبسبب التهديد بالاعتداء والاختطاف، تم اتخاذ إجراءات أمنية استثنائية حول رئيس الوزراء الهولندي روته مؤخرًا.