أنقرة (زمان التركية) – يستعد الممثل التركي، كيفانتش تاتليتوغ، الشهير في الوطن العربي باسم “مهند” والنجمة بيرين سات الشهيرة باسم “سمر” للعمل مجددا في مسلسل جديد، ليلتقي النجمان بعد 11 عاما من مسلسل “العشق الممنوع”.

اسم المسلسل الجديد الذي سيجمع تاتليتوغ وسات هو “إذا مات الملك”.

المسلسل مأخوذ من رواية “الفتاة التي في الزجاج الكاتبة التركية، جولساران بودايجي أوغلو.

لم يتم الكشف عن الأسماء التي من المقرر أن تشارك تاليتوغ وسات في المسلسل.

يذكر أن النجمان حققا شهرة واسعة في العالم العربي، عقب عرض مسلسل “العشق الممنوع” عام 2010. وشارك في بطولة هذا المسلسل هازال كايا.