أنقرة (زمان التركية)ــ وصل أميرهان متكي، القائم بأعمال وزير خارجية حكومة طالبان في أفغانستان، إلى أنقرة لإجراء محادثات مع المسئولين في تركيا,

هبطت الطائرة التي تقل متكي والوفد المرافق له في مطار أنقرة إيسنبوغا في الساعة 14.20. متكي وفريقه، الذين غادروا صالة كبار الزورا بالمطار، انتقلوا إلى الفندق الذي سيقيمون فيه.

وسيجري وفد رفيع المستوى يتألف من 7 أشخاص، بمن فيهم متكي، محادثات في أنقرة. وسيلتقي الوفد الذي وصل إلى إسطنبول مع مسؤولي وزارة الخارجية في أنقرة ومن المتوقع أيضا أن يلتقي الوفد مع رئيس الشؤون الدينية علي أرباش.

بالإضافة إلى الوضع الحالي في أفغانستان، من المتوقع مناقشة موضوعات مثل المساعدات الإنسانية التركية لأفغانستان وطلب طالبان للدعم الفني لتشغيل مطار كابول.

وسيكون هذا أول اتصال بين أنقرة والحكومة الجديدة في أفغانستان بعد سيطرة طالبان. تعتبر الزيارة أيضا الأولى من طالبان لدولة تابعة لحلف شمال الأطلسي.

وقال المتحدث باسم وزارة خارجية طالبان عبد القهار بلحي اليوم، “توجه وفد رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجية مولوي أمير خان متقي إلى تركيا. غادر إلى أنقرة بدعوة رسمية من وزير الخارجية التركي جاويش أوغلو. وسيجري محادثات مع كبار المسؤولين الأتراك حول القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأكدت مصادر بوزارة الخارجية التركية وصول الوفد.

وقال وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو في بيان صدر في اليوم السابق، “نفكر في الذهاب إلى كابول مع بعض الوزراء في الفترة المقبلة”.

متكي قال في لقاء مع دبلوماسيين غربيين بالدوحة، الثلاثاء، إن “إضعاف الحكومة الأفغانية ليس في مصلحة أحد لأن الآثار السلبية لهذا الوضع ستؤثر بشكل مباشر على أمن العالم واقتصاده والهجرة”.