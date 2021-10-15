أنقرة (زمان التركية) – استنكرت تركيا الهجمات التي استهدفت في الآونة الأخيرة عددا من المساجد في أفغانستان.

وأعربت الخارجية التركية في بيان لها عن أسفها إزاء الهجوم الإرهابي الجديد الذي خلف العديد من القتلى والجرحى، اليوم الجمعة، داخل مسجد شيعيقندهارقندها في مدينة قندهار بجنوب أفغانستان.

وتابعت: “ندين بشدة هذه الهجمات الإرهابية غير الإنسانية التي تستهدف مساجد في أفغانستان في الآونة الأخيرة، ونتمنى رحمة الله للشهداء، والشفاء العاجل للمصابين، ونقدم أخلص تعازينا إلى الشعب الأفغاني الصديق والشقيق”.

وخلف الهجوم الذي وقع في قندهار اليوم، حسب آخر المعطيات، أكثر من 30 قتيلا و50 جريحا، وذلك بعد أسبوع من تفجير انتحاري أودى، وفقا لبعض التقارير، بأرواح أكثر من 120 مصليا في مسجد آخر بولاية قندوز في شمال أفغانستان، وتبناه تنظيم “داعش”.