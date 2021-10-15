أنقرة (زمان التركية) – بحث وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، مع نظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، خلال لقاء في أنقرة، العلاقات بين بلديهما.

وقال تشاووش أوغلو، في تغريدة عبر “تويتر”: “بحثنا اليوم مع ضيفتنا وزيرة خارجية ليبيا الشقيقة نجلاء المنقوش العلاقات الثنائية والقضايا المطروحة على جدول الأعمال”.

وأكد تشاووش أوغلو مواصلة تركيا المساهمة في استقرار ليبيا ورفاهيتها، مصرحا: “ندعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة وموثوقة”.

ونشرت تركيا سابقا مجموعة من قواتها المسلحة ومقاتلين من سوريا للقتال إلى جانب السلطات السابقة في طرابلس، منذ أن شن “الجيش الوطني الليبي” بقيادة خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس في أبريل عام 2019.

وساعد الدعم العسكري التركي على قلب ميزان القوى لصالح حكومة الوفاق الوطني بطرابلس في حينه.

كما وقعت أنقرة اتفاقا مع حكومة الوفاق، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر المتوسط، ما أثار احتجاجات من جانب اليونان وقبرص.

وتدعو حكومة الوحدة الوطنية الحالية تركيا بإصرار إلى سحب كل قواتها من أراضي ليبيا.