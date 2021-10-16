أنقرة (زمان التركية) – اتهم الصحفي التركي، أرك أجارار، مدير وقف “توجفا” الذي أسسه بلال أردوغان، نجل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، متورط في قتل عسكريين ليلة الانقلاب منتصف يوليو 2016.

أجارار قال خلال مقطع فيديو على قناته على “يوتيوب”، أن محمد فاتح مدير وقف “توجفا” كان من بين المجموعة المتورطة في قتل عسكريين على الجسر ليلة الانقلاب الدامي في 2016.

أضاف الصحفي أجارار أن ليلة الانقلاب تعرض جنود للقتل، حيث تم قطع رأس عسكريين، وسحق رأس جندي آخر، فظهرت مشاهد في تركيا كان لا يتم رؤيتها إلا في سوريا.

وأكد أرك أجارار أن محمد فاتح مدير وقف “توجفا” كان من بين أولئك الذين أعدموا الجنود دون محاكمة.

وفي سياق منفصل، أشار أجارار إلى أن الحكومة التركية نفذت خطة فوضى في انتخابات 7 يونيو – 15 نوفمبر ليفوزوا في الانتخابات بعد خسارتهم.

وتابع الصحفي التركي: “البيئة اليوم مختلفة تماما عن السابق، اليوم هناك شعب غارق في الفقر، حزب العدالة والتنمية خسر الأصوات بسرعة، وفقد قاعدته”الانتخابية.

وذكر أجارار أن تركيا تدخل مرحلة لن يقف فيها أحد خلف حزب العدالة والتنمية، فهناك جرائم أسطورية متورط فيها البيروقراطية والسياسة، وأصبحت تركيا في عصر تصل فيه الوثائق إلى الصحفيين والسياسيين.

يذكر أن وثائق كشفت أن وقف توجفا مسئول عن تعيين عدد من الموظفين الموالين للحزب الحاكم في الجهاز الإداري للدولة.

لم يجد بلال أردوغان ما يعلق به على هذه الفضائح، إلا باتهام “حاقدين” بالافتراء عليهم.

نجل أردوغان قال: الطرف الآخر غير القادر على التعبير عن نفسه، يتمسك بكل أنواع الحقد والافتراء على الناس والاتهام والسب.

وتساءل بلال أردوغان: “لماذا يهتم الطرف الآخر بتوجفا، لماذا لا يهتمون بأعمالهم، هل يشعرون بالغيرة؟ إذن ليكونوا أكثر نجاحا من توجفا، سينفجرون من الغيرة”.

بلال لم يأتي بادلة تنفي الاتهامات الموجهة للوقف الذي يديره وقال “الطرف الآخر الذي يطلق مثل هذه الإدعاءات، لا يستطيع القيام بأشياء عظيمة، ولذلك يعتقدون أن الجميع مثلهم”.