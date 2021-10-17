أنقرة (زمان التركية) – يستعد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للقيام بجولة أفريقية تشمل أنغولا وتوغو ونيجيريا.

وبحسب بيان صادر عن مديرية الاتصال لرئاسة الجمهورية، سيتوجه إلى أنغولا وتوغو ونيجيريا يومي 17 و 20 أكتوبر بدعوة من نظرائه.

أوضح البيان أن زيارة أردوغان لأنغولا تعد أول زيارة رسمية من رئيس تركيا لهذا البلد.

وفق البيان فإن العلاقات السياسية والاقتصادية، التي اكتسبت زخما مع زيارة رئيس أنجولا جواو مانويل غونسالفيس لورينسو، إلى تركيا في 27-28 يوليو 2021، ستنتقل إلى نقطة أخرى مع هذه الزيارة التاريخية.

وفي إشارة إلى أن الزيارة إلى توغو هي أيضًا ذات طابع تاريخي، ذكر أنه سيتم مناقشة جميع جوانب العلاقات الثنائية في الاجتماعات التي ستعقد في لومي، و وسينصب التركيز على تعزيز التعاون.

وأشير في البيان إلى أن الرئيس أردوغان سيزور نيجيريا التي تربطه بها علاقات عميقة ومتينة، في المحطة الأخيرة من جولته الأفريقية، وسيتم تقييم الخطوات التي يمكن اتخاذها لتعميق التعاون القائم خلال الاتصالات الرسمية التي ستعقد في أبوجا.

وذكر أن الزيارات ستسمح للقادة بتبادل وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والدولية وكذلك العلاقات الثنائية.

يذكر أن الرئيس أردوغان يسعى إلى توسيع نفوذه في القرن الأفريقي.