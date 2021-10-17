أنقرة (زمان التركية) – أصدر القضاء التركي قرارا بحظر الوصول إلى تقرير إخباري تناول الفضائح التي تم كشفها عن وقف “توجفا” الذي أسسه بلال نجل الرئيس رجب طيب أردوغان.

مؤخرا تم الكشف عن علاقة وقف الشباب “توجفا” بتعيين موظفين بالمناصب الحكومية.

الدائرة الأولى لمحكمة الصلح والجزاء في عثمانية أصدرت في 15 اكتوبر الجاري قرار بمنع نشر التقرير بحجة انتهاك للحقوق الشخصية.

بموجب القرار حجبت السلطات التقرير الذي تحدث عن توظيف العاملين بالقطاع الحكومي عبر توصيات من وقف الشباب التركي الذي يعتبر بلال أردوغان، أبرز مؤسسيه وأحد أعضاء مجلس إدارته.

وعبر موقعها الالكتروني نشرت جمعية حرية التعبير عن الرأي قرار حجب التقرير المتعلق بالوثائق التي سربها أحد العاملين سابقا بالوقف ونشرها الصحفي متين جيهان عبر تويتر وتكشف عن تدخل وقف الشباب في عمليات التعيين بالقطاع الحكومي.

أوضحت الجمعية أن القضاء قرر حجب تقريرا على موقع İlerihaber.org بعنوان “تفاصيل جديدة بشأن الدولة العميقة ضمن وثائق وقف الشباب التركي” بحجة انتهاكه للحقوق الشخصية.