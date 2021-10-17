أنقرة (زمان التركية) – بلغت نفقات وزارة التعليم التركية على الاجتماعات خلال 5 أشهر أكثر من 2 مليون ليرة تركية.

وزارة التعليم التركية، لم تطبق إجراءات التقشف التي أعلنت ها الحكومة، وفق تعميم رئاسي، وعقدت اجتماعاتها في فنادق 5 نجوم بدلاً من قاعات الوزارة، وبالتالي أنفقت 2 مليون و 355 ألف ليرة تركية على اجتمعاتها بافنادق الفاخرة في الأشهر الستة الماضية.

من بين أبرز الفاعليات التي عقدتها الوزارة، ثلاث ورش عمل منفصلة لمدة 5 أيام لمراجعة برامج مراكز العلوم والفنون في يونيو ويوليو 2021، بتكلفة مليون و51 ألف ليرة تركية.

نفقات وزارة التعليم، تأتي في ظل مطالبة المعلمين برفع أجورهم دون استجابة.

يذكر أن وزارة التعليم تعرضت بعد قرار العودة إلى الدراسة في بالفصول لانتقادات بسبب عدم اتخاذ الاحتياطات الكافية في المدارس في ظل تفشي وباء كورونا.