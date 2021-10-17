أنقرة (زمان التركية) – قال نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض، ولي أغبابا، إن شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم شهد إفلاس 9 آلاف و608 صاحب نشاط تجاري، بحسب البيانات الرسمية.

وفق هذه الأرقام ارتفع عدد من أشهروا إفلاسهم خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنحو 63 في المئة.

أوضح أغبابا أن بيانات السجل التجاري للتجار والحرفيين تشير إلى إفلاس 71 ألف و344 تاجر خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

أضاف ولي أغبابا أن أنه منذ انتهاء القيود الاحترازية لمكافحة جائحة كورونا في يوليو/ تموز وحتى سبتمبر/ أيلول ارتفع عدد التجار الذين أشهروا إفلاسهم بنحو 63 في المئة.

هذا وذكر أغبابا أن عدد التجار الذين اشهروا إفلاسهم خلال شهر سبتمبر/ أيلول بلغ 9 آلاف و608 تاجرا بعدما كان يبلغ 5 آلاف و865 تاجرا خلال شهر يوليو/ تموز هذا العام.