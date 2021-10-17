أنقرة (زمان التركية) – احتلت تركيا المرتبة الـ117، من بين 139 دولة في سيادة القانون.

نشر مشروع العدالة العالمية، مؤشر سيادة القانون لعام 2021، الذي يتضمن موضوعات مثل سيادة القانون، والقيود المفروضة على مسؤولي الدولة، ومكافحة الفساد، والشفافية، والحقوق الأساسية، وأمن الحياة وممتلكات الأفراد، وتنفيذ اللوائح القانونية والإدارية.

ووفقا للمؤشر، فقد احتلت تركيا المرتبة 117 من بين 139 دولة في سيادة القانون، حيث حلت خلف السودان وروسيا والصين وبيلاروسيا، ويليها الكونغو وإيران.

وفي التصنيف وفقًا لفئة فهم العدالة وسيادة القانون، احتلت تركيا المرتبة 38 من بين 40 دولة. من حيث القيود المفروضة على مسؤولي الدولة والحد من سلطتها، احتلت تركيا المرتبة 134 من أصل 139 دولة.

كما احتلت تركيا المرتبة 69 من بين 134 دولة في مكافحة الفساد. المرتبة 107 في الشفافية و 133 في الحقوق الأساسية.

واحتلت تركيا المرتبة 107 في الشفافية، فوق أفغانستان بقليل، والمرتبة 133 من حيث الحقوق الأساسية، إذن فهي الثامنة من الأسفل.

ومن حيث الأمن والسلامة الشخصية، احتلت تركيا المرتبة 83، تبعها روسيا.

وتحتل تركيا المرتبة 113 في الوصول إلى العدالة؛ في القانون الجنائي، احتلت المرتبة 103.