أنقرة (زمان التركية) – احتلت جامعة تشانقايا التركية ضمن أفضل 500 جامعة في قائمة “أفضل الجامعات في العالم” وفق وكالة تصنيف التعليم العالي ومقرها لندن.

وفقًا لتصنيف الجامعات لعام 2022 احتلت جامعتا كوتش وصابانجي مكانة في قائمة أفضل 600 جامعة في تصنيف التعليم العالي لعام 2022.

الجامعات التركية التي دخلت ضمن أفضل 800 في الترتيب هي جامعات بيلكنت وهاسيتيب واسطنبول التقنية والشرق الأوسط التقنية.

وأصبحت جامعة كوتش التركية، التي دخلت القائمة لأول مرة في النطاق 201-250 في مجال الاقتصاد والعلوم الإدارية، أنجح جامعة تركية في مجال العلوم الاجتماعية، أيضًا في نطاق 201-250.

ومن ناحية أخرى، تراجعت جامعة الشرق الأوسط التقنية من المرتبة 93 التي كانت في العام الماضي كأول جامعة تركية في مجال العلوم التربوية، وانتقلت إلى الفرقة 101-125. في مجال القانون، لم يتم تضمين أي جامعة من تركيا في الترتيب.

ولم تختلف القائمة من حيث الجامعات التركية مقارنة بالعام السابق.

وفي جميع أنحاء العالم، كانت أكثر الجامعات نجاحًا هي جامعة أكسفورد، يليها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وجامعات ستانفورد في المراكز الثلاثة الأولى.