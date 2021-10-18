أنقرة (زمان التركية) – نفى مدير وقف “توجفا” تورطه بقطع رأس عسكريين ليلة الانقلاب منتصف يوليو 2016.

قال محمد فاتح داميرجي مدير وقف “توجفا” إنه كان ضمن المتواجدين على جسر البوسفور ليلة الانقلاب، لكن له علاقة بموضوع قتل الجنود أو قطع رؤوسهم.

وأوضح داميرجي أن كل ما فعله ليلة الانقلاب، هو صفع عسكري رفيع المستوى. بسبب مشاركته في محاولة الانقلاب.

وتصريحات داميرجي تأتي تعليقا على ما اتهام الصحفي التركي، إرك أجارار، له بقطع رأس جنديين أتراك، وسحق رأس جندي آخر.

وعلق أجارار على البيان الذي أصدره داميرجي ونفى خلاله علاقته بقتل الجنود، حيث أشار أجارار عبر تدوينة على تويتر، إلى أنه لسبب ما يجد أن الصفعة الواحدة التي تحدث عنها داميرجي لم تكن منطقية بالنسبة له.

وطالب أجارار، داميرجي بتقديم تفسير آخر ينفي من خلاله تورطه في قتل الجنود.

وقف “توجفا” التركي يعتبر بلال نجل الرئيس التركي، رجب على أردوغان، أبرز مؤسسية.