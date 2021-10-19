أنقرة (زمان التركية) – نفذت السلطات في تركيا حملة اعتقالات في ولاية إزمير غرب البلاد أغلبهم طلاب عسكريين.

الحملة الأمنية شملت 41 مدينة مركزها إزمير لاعتقال 110 من طلاب المدارس العسكرية الذين تم فصلهم عقب المحاولة الانقلابية بجانب 48 آخرين من بينهم 33 ضابط في الجيش.

وتضمنت قائمة الاعتقالات 16 ضابطا عاملا في الإدارة العامة لقوات الدرك و13 ضابطا بالقوات الجوية و15 ضابطا بالقوات البرية وضابط بفرق خفر السواحل و3 ضباط بالقوات البحرية بجانب ملازم و3 برتبة ملازم أول ورائد ونقيب وعقيد و30 ضابط صف.

استندت قرارات الاعتقال على مزاعم إجراء المشتبه بهم اتصالات هاتفية باستخدام هواتف عمومية والتلاعب في مقابلات القبول بالمدارس العسكرية.

وأسفرت الحملة الأمنية عن اعتقال 97 من بين الصادر بحقهم قرارات اعتقال.

ومنذ محاولة الانقلاب منتصف 2016، أطلقت تركيا حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعُزل أو أوقف تعسفيًا عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.