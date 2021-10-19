أنقرة (زمان التركية) – اقترضت وزارة المالية في تركيا 8 مليار و240 مليون ليرة من خلال مناقصتي سندات.

وخلال المناقصة الأولى عاودت وزارة الخزانة والمالية طرح سندات حكومية بقسيمة ثابتة لمدة عامين (700 يوما) يتم سداد نحو 8.6 في المئة منها خلال ستة أشهر.

بلغت نسبة الفائدة البسيطة في المناقصة نحو 18.11 في المئة، بينما بلغت الفائدة المركبة نحو 18.93 في المئة.

تلقت الوزارة عروضا اسمية بقيمة 2 مليار و174 مليون ليرة، حيث بلغت المبيعات الاسمية نحو مليار و150 مليون ليرة وبلغ صافي المبيعات مليار و148.3 مليون ليرة.

وخلال المناقصة تم تلبية جميع العروض الواردة من المؤسسات الحكومية بقيمة 4 مليار و400 ليرة. وتقدم صناع السوق بعروض قيمة 2 مليار و261 مليون ليرة، غير أن المبيعات التي ظفر بها صناع السوق بلغت مليار و350 مليون ليرة.

وخلال المناقصة الثانية طرحت الوزارة سندات حكومية لمدة 5 سنوات (1911 يوم) وهي الأولى من نوعها، يتم سداد قسائمها كل ثلاثة أشهر على أن تبلغ نسبة القسيمة الأولى 4.95 في المئة.

تلقت المناقصة عروضا اسمية بقيمة مليار و956 مليون ليرة، حيث بلغت المبيعات الإسمية نحو 611 مليون ليرة وبلغ صافي المبيعات مليار 592.4 مليون ليرة.

ولم تتقدم أي مؤسسات حكومية بعروض لهذه المناقصة، بينما تقدم صناع السوق بعروض بلغت قيمتها 226 مليون ليرة. وبلغ حجم المبيعات المقدمة إلى صناع السوق نحو 750 مليون ليرة.

وبهذا تكون الخزانة قد اقترضت من السوق 8 مليارات و240.7 مليون ليرة.