أنقرة (زمان التركية) – كشفت نتائج استطلاع رأي تراجعًا حادًا في شعبية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وتفوق أحد رؤساء البلديات المعارضين عليه.

مؤسسة متروبول للأبحاث واستطلاعات الرأي في تركيا أجرت استطلاع رأي خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم بعنوان ” شعبية القيادات السياسية”.

مؤسس متروبول ومديرها العام، أوزر سنجار، نشر نتائج استطلاع الرأي عبر حسابه تويتر، وقال إنه تضمن سؤال المشاركين عن نسبة إعجابهم بالقيادات السياسية البارزة.

عكست النتائج تراجعًا حادًا في شعبية الرئيس أردوغان، فيما احتل عمدة بلدية أنقرة، منصور يافاش، المرتبة الأولى.

وجاء عمدة بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، في المرتبة الثانية تلته رئيسة حزب الخير، ميرال أكشنر، في المرتبة الثالثة.

احتل أردوغان المرتبة الرابعة متفوقا على رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كليجدار أوغلو، الذي احتل المرتبة السادسة.

وكانت المرتبة الخامسة من نصيب رئيس حزب الحركة القومية وحليف أردوغان السياسي، دولت بهشالي.