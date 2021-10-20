أنقرة (زمان التركية) – اعتبرت تركيا بيان القمة الثلاثية لرؤساء مصر واليونان وقبرص بمثابة نهج عدائي جديد ضد تركيا.

قالت وزارة الخارجية التركية، إن البيان المشترك الذي أصدرته مصر واليونان وقبرص هو تعبير جديد عن السياسات العدائية ضد تركيا.

وأضافت الخارجية في بيان “أظهرنا للأصدقاء والأعداء أنه لا يمكن إجراء مبادرة في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​دون مشاركة تركيا وقبرص التركية”.

ولفت البيان إلى أن إدراج مصر في هذا البيان مؤشر على أن الإدارة المصرية لم تدرك بعد مع من تتعاون في بحر الأبيض المتوسط. وفق التعبير التركي.

وأكد البيان على أن تركيا تدعم مشاريع الطاقة التي من شأنها زيادة التعاون بين دول المنطقة. ومع ذلك، يجب ألا تتجاهل هذه المشاريع الحقوق ومصالح تركيا والقبارصة الأتراك.

وأشار البيان إلى أنه خلافا لما ورد في البيان الثلاثي، فإن المصدر الرئيسي للتوتر في المنطقة هو ادعاءات الثنائي اليوناني / جنوب قبرص المتطرفة وغير القانونية المتعلقة بالحدود البحرية وتجاهلها للقبارصة الأتراك.

في السياق ذاته اعتبر الصحفي المتخصص في الشأن التركي محمد أبو سبحة أن مشاركة مصر في البيان يأتي ردًا على التقارب التركي الأخير مع أثيوبيا خاصة في المجال العسكري، وقال إن “توقيع مصر بيانا ضد تركيا في اليونان، رد فعل على مساعي أردوغان لتوطيد العلاقات مع إثيوبيا وبيع مسيرات لها بعد الاستثمار التركي في سد النهضة”. مشيرًا إلى أن “مصر حاولت النأي عن الصراع بين تركيا واليونان، ورفضت المساس بالمصالح التركية في المتوسط، لكن تصرفات أنقرة تدفع القاهرة لتغيير طريقة اللعب” وفق تعبيره.