أنقرة (زمان التركية) – شن رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال كيليتشدار أوغلو، هجوما لاذعا على بلال نجل الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

زعيم المعارضة سأل بلال أردوغان مستنكرًا: “من أنت ومن أي شخص تحصل على سلطتك؟”.

انتقاد كيليتشدار أوغلو جاء تعليقا على الفضائح الأخيرة التي تورط فيها وقف “توجفا” الذي يعد بلال أردوغان أحد أبرز مؤسسيه، حيث تبين أن الوقف يتدخل في التعينات الحكومية.

وأوضح كيليتشدار أوغلو أنه: يجب على نجل الرئيس أن يحترم منصب والده وأن لا يستغله، فيجب أن يكون سلوكه مثاليًا، ولا يجب عليه تعيين الناس في الوظائف الحكومية بالمحسوبية من خلال وقفه “توجفا”

تابع زعيم المعارضة: “من أنت! من أنت ومن أي شخص تحصل على سلطتك؟ هل يمنحك كونك نجل الرئيس الحق في ارتكاب هذه الفوضى؟ يجب أن ينفذ نجل الرئيس قرار المحكمة أولاً وقبل كل شيء”.

وأكد كيليتشدار أوغلو أنه يجب ألا يتمكن ابن الرئيس من تعيين موظفين بالمحسوبية. وتسائل “ماذا يفعل من لا يستطيع الوصول إلى نجل الرئيس؟”

كيليتشدار أوغلو قال إنه “إذا عين بلال أردوغان الأشخاص في وظائف الدولة، فهم في ذلك الحالة موظفين لدى القصر وليس الدولة، وفي هذه الحالة يجب إلغاء امتحانات التوظيف”.

يذكر أنه خلال الأيام الماضية، تم تفجير العديد من الفضائح تخص وقف “توجفا”، والتي كان من أبرزها التورط في قتل عسكريين ليلة الانقلاب، ومصادرة المؤسسات التابعة لحركة الخدمة، فضلا عن تعيين الموالين للحكومة في الوظائف الحكومية.