طهران (زمان التركية) – وقع وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اتفاقية تعاون أمني مع نظيره الإيراني، أحمد وحيدي خلال زيارته إلى طهران لإجراء عدد من اللقاءات الرسمية.

وخلال المؤتمر الصحفي المشترك الذي أقيم عقب اللقاءات بين الوزيرين والوفود المرافقة أوضح صويلو أن اللقاءات بين الوفود كانت مثمرة وشهدت توافق في الرؤى بين الوزارتين.

وأضاف صويلو أن تركيا وإيران تبديان إرادة مشتركة فيما يخص التصدي لشتى التنظيمات الإرهابية وتنظيم العمال الكردستاني قائلا: “لدينا العديد من المجموعات التشاورية في هذا الأمر وهذا الأمر عكس مطالب البلدين ومقوماتهما. اليوم أكدنا مرة أخرى على إصرارنا بشأن التصدي للإرهاب وتعاوننا في هذا الصدد”.

وتناول الوزيران خلال اللقاءات قضية التصدي للهجرة غير الشرعية والإجراءات المشتركة المتواصلة منذ سنوات بشأن حركة الهجرة غير الشرعية عقب الاحداث الأخيرة التي شهدتها أفغانستان.

وصرح صويلو أنه تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة جديدة في المدن الحدودية لكلا البلدين بناء على مقترح من نظيره الإيراني قائلا: “تم تشكيل مجموعات عمل مشتركة لمكافحة الترهيب والجريمة المنظمة والمخدرات. تركيا وإيران تتصديان للمخدرات على أعلى مستوى وتبرزان عزيمة مشتركة في هذا الصدد، كما أننا قررنا تعزيز النتائج التي حققتها مجموعة العمل المشتركة في عام 2019 فيما يخص مكافحة تهريب السلاح”.

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تعزيز وتوسيع التعاون الأمني بين البلدين، حيث تنص الاتفاقية على منع شتى الأنشطة الإرهابية والأعمال غير القانونية التي تمس البلدين وخصوصا بالمناطق الحدودية وتعزيز شتى الإجراءات القانونية المتخذة في هذا الإطار بشكل متبادل.

هذا ويسعى الطرفان من خلال الاتفاقية لتحقيق النتائج المرجوة من القوى الأمنية وتبادل المعلومات والخبرات بين الوزارتين بشكل متسلسل.