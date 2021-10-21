أنقرة (زمان التركية) – عاود زعيم المافيا التركي، سادات بكر، التغريد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر.

وخلال تغريدات الأخيرة ووجه بكر تهديدات إلى الشخصيات السياسية داخل قبرص التركية التي تهاجمه قائلا: “تعاونتم أيها السياسيون بقبرص التركية مع مافيا المخدرات ورواد الرهان غير القانوني ودعمتم المؤامرة التي تُبنى ضدي داخل تركيا. لقد انتهى أمركم، فقد حصلت على الأرشيف. أنتم تعرضتم لي، وأنا سأفضح أمركم. على من يشعر بالخجل تجاه أفعاله أن يستقيل ويرحل”.

وفي تغريدة أخرى لوح بكر بنشر تسريبات جديدة ستطال تلك الشخصيات السياسية قائلا: “لا يمكن أبدا نشر تلك التسجيلات عبر حساباتي لكونها فاحشة، لكن هناك حساب جديد يدعى Deli Çavuş سيواصل نشر التسجيلات إن لم تستقيل تلك الشخصيات السياسية في قبرص التركية التي تدبر مكيدة بحقي. أتساءل من القيادات التركية الواردة ضمن أرشيف زعيم المافيا خليل فاليالي؟ سنستمتع كثيرا في هذا الأمر”.