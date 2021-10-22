أنقرة (زمان التركية) – كشف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن قيمة الاستثمارات التركية في القارة الإفريقية، مشيرا إلى أن تركيا تسعى لرفع حجم تجارتها مع القارة الإفريقية إلى 75 مليار دولار سنويا.

وجاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان، خلال المنتدى التركي ـ الإفريقي الثالث للاقتصاد والأعمال بولاية اسطنبول.

وقال أردوغان: “حجم التجارة بين تركيا وإفريقيا ارتفع إلى 25.3 مليار دولار نهاية 2020 ونهدف لرفعه إلى 50 مليار دولار في مرحلة أولى ثم إلى 75 مليار دولار سنويا”.

وأشار الرئيس التركي إلى أن قيمة الاستثمارات التركية في القارة الإفريقية تجاوزت 6 مليارات دولار.

وأعرب عن ثقته في أن الروابط الصادقة التي تجمع تركيا بدول إفريقيا ستزداد قوة خلال الفترة القادمة. ولفت أردوغان إلى أن الشعوب الإفريقية تركت في مواجهة أزمة صحية كبيرة، ولم تتلق أي مساهمات في مكافحتها لجائحة كورونا.

وأضاف: “سنقدم مساعدات لدول القارة في مجال اللقاحات (المضادة لكورونا) بمساهمة من دول المجلس التركي وقيادة تركيا”.