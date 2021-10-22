طهران (زمان التركية) – رحب كبير مستشاري وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية علي أصغر خاجي ومدير عام وزارة الخارجية التركية سلجوق أونال، بالجولة السادسة من محادثات اللجنة الدستورية السورية.

وذكر مركز الدبلوماسية العامة والإعلام في وزارة الخارجية الإيرانية أن خاجي بحث مع أونال على هامش اجتماعات اللجنة الدستورية السورية بجنيف مستجدات الأزمة في سوريا.

وقال خاجي في اللقاء: “لجنة الدستور السورية منبثقة من عملية أستانا ويجب مواصلة المحادثات المتعلقة بها بعيدا عن التدخل الخارجي وعلى أساس مطالب الشعب السوري”.

وبشأن التطورات في محافظة إدلب شمالي سوريا، قال خاجي: “إذا تم تنفيذ التوافقات التي تمت حول إدلب في إطار عملية أستانا، ستزول الكثير من المشاكل”.

وأضاف: “لكن الحل النهائي لمشكلة إدلب يكمن في تطهيرها من الجماعات المسلحة والإرهابيين وعودة المحافظة إلى سيادة الدولة السورية”.

بدوره رحب مدير عام وزارة الخارجية التركية بالجولة السادسة من محادثات لجنة الدستور السورية، معربا عن أمله في وصول المحادثات إلى نتائج جيدة لجهة تأمين مصالح الشعب السوري.