أنقرة (زمان التركية) – أرسل أعضاء في الكونجرس الأمريكي خطابا لوزير الخارجية أنتوني بلينكين، يعلنون رفضهم بيع طائرات حربية جديدة من طراز F-16 إلى تركيا.

وجاء في الرسالة: “لا يمكن للولايات المتحدة أن تسمح لإدارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، بالتهرب من المساءلة عن انتهاك القانون الأمريكي ومعايير حلف شمال الأطلسي”.

وحذر النواب من أن تسليم طائرات F-16 لتركيا، الخاضعة لعقوبات قانون مكافحة الإرهاب بسبب حصولها على S-400 من روسيا، من شأنه أن يثير الشكوك حول سياسة واشنطن.

وحذر المشرعون الأمريكيون وزير الخارجية من أن بيع طائرات F-16 التركية يشكل مخاطر، لأن أنقرة تواصل امتلاك نظام S-400 الروسي.

رسالة أعضاء الكونجرس مدعومة من قبل مجلس القيادة الأمريكية اليونانية واللجنة اليهودية الأمريكية والمنظمات الأرمنية والهندية والكردية.

الولايات المتحدة تكذب الرئيس أردوغان

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان قال إن واشنطن اقترحت أن تبيع لبلاده طائرات F 35 المقاتلة مقابل استثماراتها في برنامج F 35، لكن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، قال خلال مؤتمر صحفي، إن الولايات المتحدة لم تقدم أي عروض تمويل بشأن طلب تركيا للطائرة إف-16″.

وعند سؤاله عما إذا كان من الممكن استخدام الاستثمار التركي في مشروع إف-35 لشراء طائرات إف-16، أكد برايس أن وزارة الدفاع تواصل آلية تسوية المنازعات مع تركيا بشأن طائرات إف-35 لكنه لن يُصدر حكماً مسبقاً على نتيجتها.

وينظر إلى رغبة تركيا في الحصول على الطراز القديم من المقاتلات الأمريكية على أنه استسلام لرفض واشنطن منحها مقاتلات F-35.

وكان إبراهيم قالين المتحدث باسم الرئاسة التركية قال إنه في حال عدم تلبية الولايات المتحدة الأمريكية احتياجات تركيا من المقاتلات، فمن حق أنقرة اختيار بدائل أخرى.

وأضاف قالين أن تركيا دفعت 1.4 مليار دولار لبرنامج F-35، وأن هذه الأموال يمكن توجيهها لتوسيع الأسطول الحالي من طائرات F-16 وتحديث الموجودة.

وكانت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، قالت إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يسعى لطلب صفقة أسلحة أمريكية بقيمة 6 مليارات دولار.

وأوضحت الوكالة الامريكية، أن أردوغان يخطط خلال اللقاء المرتقب مع بايدن بقمة العشرين في روما، للحصول على موافقة الرئيس الأمريكي على شراء صفقة أسلحة أمريكية، وفي مقدمتها طائرات مقاتلة بقيمة 6 مليارات دولار.

وأضافت الوكالة أن أنقرة أرسلت طلبا رسميا إلى الولايات المتحدة في الثلاثين من سبتمبر الماضي؛ للحصول على 40 طائرة من طراز “إف 16 بلوك 70″، بالإضافة إلى مجموعة أخرى من الأسلحة، لتحديث أسطول الطائرات التركية المقاتلة.

وحول فرص تركيا في تلبية طبيها، ذكر مسؤولين لـ بلومبرج أنه من الصعب الحصول على موافقة الكونجرس على طلب تركيا، لأنها اشترت نظام الدفاع الجوي إس -400 من روسيا.

وبينما قيل إنه لم يُعرف بعد ما إذا كان بايدن سيكون راضيًا عن هذه الصفقة، قال مسؤول على دراية وثيقة بالموضوع، “هدف تركيا هو ضمان توافق الطائرات مع الناتو”.

يذكر أن واشنطن علقت مشاركة تركيا في تصنيع المقاتلات الأمريكية F 35 وأوقفت حصولها على الطائرات من نفس النوع، على خلفية إصرارها على الحصول على أنظمة الدفاع الروسية s- 400.