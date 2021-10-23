أنقرة (زمان التركية) – أغلقت 9867 شركة أبوابها في تركيا خلال 9 أشهر، وفقا لبيانات اتحاد الغرف وبورصات السلع في تركيا.

كشفت بيانات اتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا (TOBB) عن إغلاق 1687 شركة الشهر الماضي، فيما أغلقت 9867 شركة في الفترة من يناير إلى سبتمبر 2021.

وأضافت البيانات أنه في حين زاد عدد الشركات المغلقة بنسبة 19 في المائة على أساس شهري في سبتمبر، استندت الزيادة في عدد المؤسسات التجارية الشخصية الحقيقية إلى 21 في المائة.

وفي الوقت الذي ارتفع فيه عدد المؤسسات التجارية الفعلية المغلقة بنسبة 3.7 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2020، ارتفع عدد الشركات المقفلة بنسبة 7.5 في المائة.

وذكر أنه من بين الشركات والتعاونيات التي تم إغلاقها في سبتمبر، كانت 514 شركة في تجارة الجملة والتجزئة، و 285 في قطاع البناء و210 في قطاع الصناعات التحويلية.

ومن ناحية أخرى، ارتفع عدد الشركات القائمة مقارنة بالشهر السابق، بينما كان هناك انخفاض على أساس سنوي.

في سبتمبر، مقارنة بالشهر السابق، زاد عدد الشركات التي تم تأسيسها بنسبة 15.7 في المائة، وعدد المؤسسات التجارية الشخصية الحقيقية التي تم إنشاؤها بنسبة 20.1 في المائة وعدد التعاونيات التي تم إنشاؤها بنسبة 36.5 في المائة.