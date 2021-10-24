أنقرة (زمان التركية) – عقلت صحيفة بيلد الألمانية على قرار من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، فهم من أنه بمثابة طرد لعدد من السفراء من بينهم سفير ألمانيا لمطالبتهم تركيا بإخلاء سبيل رجل الأعمال المعتقل، عثمان كافالا.

الصحيفة نشرت خبرًا رئيسيا بعنوان “أردوغان يهاجم السفراء: من أنتم؟” ذكرت “بيلد” أن أردوغان يبرز بتصرفاته الاستبدادية ويشتهر بعدم اكتراثه لأمر حقوق الإنسان والتصرف تجاه المعارضة ومنتقديه بسخرية ولا يكترث لحقوق الإنسان وسيادة القانون.

أردوغان أصدر تعليمات بإعلان سفراء 10 دول في تركيا أشخاصاً غير مرغوب بهم في أسرع وقت”، وذلك على خلفية مطالبتهم بإطلاق سراح عثمان كافالا رجل الأعمال المتهم بالتورط في محاولة انقلاب.

ويعتقد أن القرار سيخلق أزمة دبلوماسية كبرى بين تركيا ودول أمريكا وأوروبا.

تطرقت الصحيفة الألمانية أيضا إلى التراجع الحاد في قيمة الليرة، وذكرت بيلد أن الليرة التركية في حالة سقوط حر.

من جهة أخرى نشر بول رونزهايمر، نائب رئيس تحرير الصحيفة، مقطع فيديو قصيرًا حول أردوغان.

أوضح رونزهايمر أنهم يراقبون التطورات “بقلق شديد”، وقال: “أردوغان يفقد نفسه تمامًا. أتمنى ألا تكون هناك تطورات تقلقنا. كل شيء يبدو ممكنًا مع هذه الإدارة في تركيا”.