أنقرة (زمان التركية) – تستعد دار المزادات الفنية “كريستيز” البريطانية، لعرض ستة لوحات لسلاطين عثمانيين، في العاصمة البريطانية لندن.

ستعرض اللوحات الفنية بمزاد علني تحت عنوان “فن العالمين الإسلامي والهندي” في 28 من أكتوبر الجاري.

اللوحات الفنية التي رسمها فنانون من البندقية في القرن السادس عشر، تخص السلاطين العثمانيين الذين حكموا في الفترة من عام 1326 وحتى عام 1574.

والسلاطين العثمانيين المعروضةلوحاتهم للبيع هم أورخان غازي، وبايزيد الأول، وعيسى جلبي، ومحمد الأول، وسليم الأول، بالإضافة إلى سليم الثاني.

وقال بهناز أتيجي مقدم، رئيس قسم الفن الإسلامي في كريستيز، “لم ير فناني البندقية أيًا من هؤلاء السلاطين. استمد الفنانون ملامحهم من الملاحظات التي أخذهت عن شخصياتهم”.

أضاف: “كان للعديد من السلاطين ألقاب. كان سليم الأول معروفًا بالقاسي. لأنه كان زعيمًا لا يرحم وقتل العديد من رجال الدولة. يمكنك أن ترى هذا الغضب عندما تنظر إلى صورته. كان سليم الثاني معروفًا بأنه مخمور. يمكنك أن ترى ذلك أيضا”.