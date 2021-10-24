أنقرة (زمان التركية) – نشر مليح جوكشاك، عمدة بلدية أنقرة السابق الذي أجبر قبل أربع سنوات على الاستقالة، رسالة أثارت جدلا واسعا.

القيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا نشر تغريدة عبر تويتر زعم فيها أن مقربين من عمدة بلدية أنقرة الحالي، منصور يافاش المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، اعتدوا على العاملين بقناة بياز تي في.

واختتم جوكشاك تغريدته بعبارة ” فليستعد المعارضون في الشوارع للتعرض لاعتداءات” وهو ما أثار تساؤلات حول ما إن كان يصنف نفسه كشخصية معارضة أم أن المعنيين من تلك التغريدة هم المعارضون للحزب الحاكم.

جدير بالذكر أن جوكشاك أعلن في 2017 استقالته من منصبه كرئيس لبلدية أنقرة عن الحزب الحاكم استجابة لضغوط من الرئيس التركي. قال جوكشاك آنذاك خلال تغريدة أن قراره جاء استجابة لمطالب الرئيس التركي وليس لفشله في شغل المنصب.