أنقرة (زمان التركية) – نشر مليح جوكشاك، عمدة بلدية أنقرة السابق الذي أجبر قبل أربع سنوات على الاستقالة، رسالة أثارت جدلا واسعا.
القيادي بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا نشر تغريدة عبر تويتر زعم فيها أن مقربين من عمدة بلدية أنقرة الحالي، منصور يافاش المنتمي لحزب الشعب الجمهوري المعارض، اعتدوا على العاملين بقناة بياز تي في.
واختتم جوكشاك تغريدته بعبارة ” فليستعد المعارضون في الشوارع للتعرض لاعتداءات” وهو ما أثار تساؤلات حول ما إن كان يصنف نفسه كشخصية معارضة أم أن المعنيين من تلك التغريدة هم المعارضون للحزب الحاكم.
جدير بالذكر أن جوكشاك أعلن في 2017 استقالته من منصبه كرئيس لبلدية أنقرة عن الحزب الحاكم استجابة لضغوط من الرئيس التركي. قال جوكشاك آنذاك خلال تغريدة أن قراره جاء استجابة لمطالب الرئيس التركي وليس لفشله في شغل المنصب.
BASIN TARİHİNİN EN BÜYÜK LİNÇ GİRİŞİMİ…
ÇOĞU BELEDİYE DE ÇALIŞAN MANSUR YAVAŞ’IN BADİGARTLARI BİR TALİMATLA BEYAZ TV MUHABİRİNE TOPLU LİNÇ GİRİŞİMİNDE BULUNUYOR.
MANSUR CUMHURBAŞKANI OLACAKMIŞ…(!)
MAGANDALARA GÜN DOĞDU…
ARTIK SOKAKTA GEZECEK MUHALİF DAYAĞA HAZIR OLSUN… pic.twitter.com/1quPpH9Dx6
— İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) October 23, 2021