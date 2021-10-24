أنقرة (زمان التركية) – قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إنه لن يكون هناك انتخابات في تركيا حتى عام 2023، وبالتالي لن يغادر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، المشهد السياسي حتى هذا العام.

نشرت “فاينانشيال تايمز” مقالاً حول خفض البنك المركزي التركي أسعار الفائدة مجددا، وأوضحت أنه على الرغم من ارتفاع التضخم وانخفاض قيمة الليرة تركية، واصل البنك المركزي التركي، بتخفيض أسعار الفائدة مرة أخرى 200 نقطة أساس.

وأضاف المقال أن البنك المركزي التركي، أظهر أنه صانع السياسة النقدية الرئيسي الوحيد في العالم، من خلال خفض أسعار الفائدة بدلاً من رفع أسعار الفائدة.

وأشار المقال إلى أن الليرة التركية واجهت صدمة أخرى لأسبوع آخر. انخفضت العملة إلى أدنى مستوى لها في التاريخ بعد أن خفض البنك المركزي سعر الفائدة بمقدار نقطتين مئويتين.

وأكد المقال أن المعارضة واثقة من أنها تستطيع الفوز حقًا. فحزب العدالة والتنمية (الحاكم) يزداد يأسًا. يعتقدون أن أردوغان يمكن أن يكون مخطئا.

ويتابع المقال: “تظهر استطلاعات الرأي الأخيرة أن أحزاب المعارضة تتقدم على حزب العدالة والتنمية بزعامة أردوغان وحلفائه. إن الرئيس الذي كان يتمتع بشعبية كبيرة في يوم من الأيام، والذي فعل الكثير لإنعاش الاقتصاد التركي بعد توليه منصبه قبل 20 عامًا، يخاطر بالوقوع ضحية للتضخم الذي فشل إلى حد كبير في إيجاد علاج له”.