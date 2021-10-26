أنقرة (زمان التركية) – من المتوقع أن يتراجع ​​إنتاج الحبوب الزراعية في تركيا بنسبة 15 بالمائة، وفق بيانات رسمية حديثة.

وفق تقرير هيئة الإحصاء التركية، “تقدير إنتاج المحاصيل الثاني 2021” من المتوقع أن ينخفض ​​الإنتاج بنسبة 12 في المائة في الحبوب والمنتجات العشبية الأخرى، وبنسبة 0.2 في المائة في الخضروات.

من جهة أخرى توقع التقرير زيادة بنسبة 4.6 في المائة في محاصيل الفاكهة والمشروبات والتوابل.

تقدر كميات الإنتاج الزراعي في تركيا خلال العام الحالي بنسبة 62.7 مليون طن من الحبوب والمنتجات العشبية الأخرى، و31.1 مليون طن من الخضار، و24.7 مليون طن في محاصيل الفاكهة والمشروبات والتوابل.

ووفق التقرير من المتوقع أن تنخفض كمية إنتاج منتجات الحبوب بنسبة 15٪ في عام 2021 مقارنة بالعام السابق لتصل إلى ما يقرب من 31.6 مليون طن.

ومن المتوقع أن ينخفض ​​إنتاج الشعير بنسبة 30.7٪ إلى حوالي 5.8 مليون طن، وينخفض ​​إنتاج الجاودار بنسبة 32.4 في المائة إلى 200 ألف طن، وسينخفض ​​إنتاج الشوفان بنسبة 9.1 في المائة إلى 286 ألف طن.

الحمص الذي يعتبر من البقوليات الهامة في تركيا سينخفض ​​بنسبة 24.6 في المائة إلى 475 ألف طن، والفاصوليا الجافة ستزيد بنسبة 8 في المائة إلى 302 ألف طن، والعدس الأحمر بنسبة 30 في المائة إلى 230 ألف طن، والبطاطا بنسبة 1.9 في المائة لتصل إلى 5.1 مليون طن.

ومن المتوقع أن يزداد إنتاج فول الصويا بنسبة 16 في المائة إلى 180 ألف طن، كما سيزداد إنتاج عباد الشمس بنسبة 15.6 في المائة إلى ما يقرب من 2.4 مليون طن.