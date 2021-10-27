أنقرة (زمان التركية) – كشفت بيانات رسمية أن الحق في محاكمة عادلة للمواطنين لا يزال أكثر الحقوق المعرضة للانتهاك بشكل متكرر في تركيا.

تشير إحصائيات رسمية إلى أن المحكمة الدستورية رفضت 89 بالمئة من من طلبات انتهاك الحقوق الواردة لها خلال خلال 9 سنوات.

المحكمة الإحصاءات الخاصة بالطلبات الفردية للفترة من 23 سبتمبر 2012 إلى 30 سبتمبر 2021 على موقعها الإلكتروني يوم الثلاثاء.

وفق البيانات التي يتم تحديثها كل ثلاثة أشهر، تلقت المحكمة الدستورية خلال الفترة المذكورة 335 ألف و324 طلبًا فرديًا خلال الفترة المذكورة، وأعلنت قرارها في 276 ألفا و طلبات 307 منها.

المحكمة الدستورية قررت رفض 246 ألف و752 طلبا للتحقيق في انتهاك، بما يعادل 89.3 بالمائة من الطلبات، بينما اعترفت بانتهاك الحقوق في 151 ألف و93 طلبا.

قرارات المحكمة الدستورية كشف أن الحق في محاكمة عادلة كان كثر الحقوق تعرضاً للانتهاك، حيث بلغ عدد القضايا 9 آلاف و495 حالة، جاء بعده الحق في التملك، إذ بلغ 2909 حالة، تبعه الانتهاك في حرية التعبير الذي وصل إلى 640 حالة.

المحكمة الدستورية تلقت أكبر عدد من الطلبات الفردية في عام 2016 بعد محاولة الانقلاب المزعومة، في ظل حالة الطوارئ، حيث بلغ إجماليها 80 ألف و756، في حين أعلنت عن أكبر عدد من الانتهاكات الحقوقية في عام 2020، حيث قبلت المحكمة انتهاكا واحدا على الأقل في كل من 5 آلاف و658 طلبًا.

من جانب آخر، يوجد حاليًا 59 ألف و17 طلبًا معلقًا في انتظار قرار المحكمة الدستورية، وهو ما يعادل 17.6 بالمائة من جميع الطلبات.