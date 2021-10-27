أنقرة (زمان التركية) – تبين أن هيئة الشؤون الدينية في تركيا أنفقت قسما من ميزانيتها على المشروبات الكحولية، التي تعتبرها “محرمة”.

وفقًا للجدول المالي لنفقات عام 2020، لفتت الأنظار إنفاق الشؤون الدينية 1080 ليرة تركية على المشروبات الكحولية.

فيما بلغ انفاق الشؤون الدينية على المشروبات الكحولية لمدة عامين 3559 ليرة تركية.

إجمالي نفقات الشؤون الدينية في 2020 بلغ 10 مليارات 930 مليونًا و391 ليرة تركية.

رغم ذلك الشؤون الدينية كانت اشتكت من عدم كفاية ميزانيتها البالغة مليارات الليرات.

وتم تسجيل التكلفة الإجمالية لأثاث المكاتب التي استحوذت عليه رئاسة الشؤون في عام 2020 أنها مليون و 333 ألف ليرة تركية في الحسابات المالية.

و960 ألف 458 نفقات سنوية لـ المسرح والديكور والأزياء والإكسسوارات. حصلت الرئاسة على مواد لمكتباتها بقيمة 634 ألف ليرة تركية.