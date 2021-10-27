أنقرة (زمان التركية) – ظهر إدعاء بشأن استعداد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، لإقالة وزير الخزانة والمالية، لطفي علوان وتعيين مسئول مقرب من صهره بيرات ألبيراق.

الإدعاءات فجرها محمد أوزقيراز رئيس مؤسسة “أوراسيا” للأبحاث، حيث أوضح أن وزير الخزانة والمالية الحالي لطفي علوان، ستتم إقالته من منصبه، وسيتم تعيين نور الدين نبطي محله.

نور الدين نبطي يشغل حاليا منصب نائب وزير الخزانة والمالية.

أشار أوزقيراز إلى أن نور الدين نبطي كان قد ألتقى سرا مؤخرا بوزير الخزانة والمالية السابق وصهر الرئيس، بيرات ألبيراق.