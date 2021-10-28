القاهرة (زمان التركية)ــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، اليوم الخميس، الشيخة حصة آل ثاني مبعوث الأمين العام لشئون الإغاثة الإنسانية وبرفقتها بطلي ومخرج فيلم “كباتن الزعتري”، حيث يمثل هذا الفيلم تطلع شباب اللاجئين في المخيم لتحقيق أحلامهم وتشكيل فريق لكرة القدم باسم المخيم، حيث حصل الفيلم على 12 جائزة على مستوى العالم، وكان آخرها جائزة نجمة الجونة الذهبية.

وذكر مصدر مسئول بالأمانة العامة أن السيد الأمين العام أعرب عن سعادته بهذا النجاح الذي حققه الفيلم والذي يعكس كفاح شباب اللاجئين ومعاناتهم والظروف الصعبة التي يعيشون فيها، ويبث الأمل في كثير من اللاجئين لتحقيق أحلامهم وتطلعاتهم.

يذكر أن مهرجان الجونة السينمائي في مصر منح جائزة أفضل فيلم وثائقي عربي، لفيلم “كباتن الزعتري” الذي يحكي قصة مشوقة عن طموحات اللاجئين.

الفيلم تدور أحداثه وفق صحيفة (الأهرام) حول الصديقان محمود وفوزي وهما يقطنان مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن منذ خمس سنوات، ويرغب كلاهما في احتراف كرة القدم.

عندما تزور أكاديمية رياضية ذات شهرة عالمية المخيم، تتوفر فرصة للصديقين لتحقيق هذا الحلم، وتأخذ قصصهما منعطفا استثنائيًا.

“كباتن الزعتري” من إنتاج وإخراج المصري الشاب علي العربي. الفيلم شارك في أكثر من 82 مهرجانا حول العالم، وترشح لأكثر من ١٥ جائزة دولية، وحصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام مهرجان صاندانس السينمائي الدولي.