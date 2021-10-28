أنقرة (زمان التركية) – انعكس معدل التضخم النقدي المرتفع في تركيا والذي يبلغ 19.58%، على نسب الحد الأدنى للفقر والجوع التي يعلنها شهريا اتحاد النقابات العمالية.

تقرير الشهر العاشر الصادر عن اتحاد النقابات العمالية قال إن حد الجوع لأسرة مكونة من أربعة أشخاص ارتفع إلى 3093.2 ليرة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وأن الحد الأدنى للأجور شهريا الذي بدء العمل به مع بداية العام الجاري ويبلغ 2825.9 ليرة بات دون الحد الأدنى للجوع مؤكدا أن هذا الفارق يتفاقم يوميا.

وأضاف التقرير أن التضخم الغذائي في أنقرة ارتفع بنحو 1.45 في المئة خلال الشهر الجاري مقارنة بالشهر السابق وأن تكلفة المعيشة لشخص أعزب بلغت 3771 ليرة شهريا، وأن خط الفقر لأسرة مكونة من أربعة أفراد تجاوز 10 آلاف ليرة تركية لأول مرة.

وارتفعت النفقات الغذائية لأسرة مكونة من أربعة أشخاص بنحو 611 ليرة مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، بينما بلغت نسبة الزيادة مقارنة بالشهر السابق نحو 44 ليرة.

وبالاستناد على إحصاءات اتحاد النقابات العمالية يتبين أن التغييرات في معدلات تضخم مستلزمات المطبخ اعتبارا من الشهر الجاري جاءت على النحو التالي:

ارتفع الحد الأدنى للنفقات اللازمة للحصول على الغذاء لأسرة مؤلفة من أربعة أشخاص في مدينة أنقرة بنحو 1.45 في المئة مقارنة بالشهر السابق.

وبلغ متوسط نسبة الزيادة في أسعار السلع الغذائية خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري نحو 19.43 في المئة.

وبلغت نسبة الزيادة في معدلات التضخم الغذائي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية نحو 24.61 في المئة.

هذا وبلغت متوسط نسبة الزيادة السنوية 19.95 في المئة.