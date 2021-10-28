الجونة (زمان التركية)ــ منح مهرجان الجونة السينمائي في مصر جائزة أفضل فيلم وثائقي عربي، لفيلم “كباتن الزعتري” الذي يحكي قصة مشوقة.

الفيلم تدور أحداثه وفق صحيفة (الأهرام) حول الصديقان محمود وفوزي وهما يقطنان مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن منذ خمس سنوات، ويرغب كلاهما في احتراف كرة القدم.

عندما تزور أكاديمية رياضية ذات شهرة عالمية المخيم، تتوفر فرصة للصديقين لتحقيق هذا الحلم، وتأخذ قصصهما منعطفا استثنائيًا.

“كباتن الزعتري” من إنتاج وإخراج المصري الشاب علي العربي. الفيلم شارك في أكثر من 82 مهرجانا حول العالم، وترشح لأكثر من ١٥ جائزة دولية، وحصل على المركز الثاني ضمن قائمة أفضل أفلام مهرجان صاندانس السينمائي الدولي.