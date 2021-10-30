أنقرة (زمان التركية) – صدرت ردود فعل غاضبة على رفع جنود أتراك صورة للرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال احتفال تأسيس الجمهورية التركية الموافق 29 من أكتوبر.

خلال إحدى احتفالات عيد الجمهورية التي أقيمت الجمعة في ولاية كاستامونو، رفعت قوات الكوماندوز ملصق رئيس حزب العدالة والتنمية الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وقال حسن بلتاجي البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري في كاستامونو: “إنه أمر غير محترم أن يمسك جنودنا ملصق لرئيس الجمهورية التابع لحزب العدالة والتنمية خلال عيد الجمهورية التركية”.

وأضاف بلتاجي: “العيد للأمة. المؤسس والقائد العام الأبدي لهذا البلد هو الغازي مصطفى كمال أتاتورك”.

وأكد البرلماني المعارض أن مثل هذا الموقف هو ازدراء للشعب التركي، ولمن أسس الجمهورية.

حكمت أربيلجين، نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري في كاستامونو، قال إن الاعياد الوطنية ليست للاستعراض، ولم يكن من الصواب حمل صور رئيس حزب العدالة والتنمية من قبل الجنود الأتراك. في هذه الذكرى.