أنقرة (زمان التركية) – قالت مجلة “بارونز Barron’s” الأمريكية، إن الاقتصاد التركي لا يزال في خطر في ظل سطوة الرئيس رجب طيب أردوغان على البنك المركزي، ووصفت أردوغان بأنه “راعي بقر مخمور”.

في العدد الأخير من مجلة بارونز المالية الأسبوعية، نُشر مقال يفيد بأن الاقتصاد التركي قد نجا على الرغم من سوء إدارة أردوغان.

المقال حمل عنوان “مثل حصان عجوز حذر تحت قيادة راعي بقر مخمور، الاقتصاد التركي متماسك على الرغم من الرئيس رجب طيب أردوغان”.

وأوضح المقال أنه قد يفقد الزعيم البالغ من العمر 67 عامًا، السيطرة بعد 18 عامًا في السلطة، وأنه بسبب تمسكه بالسرج (أي الإصرار على البقاء بالسلطة) بإمكانه إحداث الكثير من الضرر.

وأشار المقال إلى أن الشركات التركية من بين أفضل الشركات المدارة الأسواق الناشئة، على الرغم من تصارعها مع صعوبات اقتصادية كلية خطيرة.

وأكد المقال أن تصفية أردوغان للمهنيين في البنك المركزي واستبدال حتى الأشخاص الذين فعلوا كل ما قاله دون اعتراض كان له دور فعال في تدهور الاقتصاد التركي.