أنقرة (زمان التركية) – أصدرت السلطات في روسيا قرارا بحظر استيراد اليوسفي الطازج من تركيا.

القرار أعلنته الخدمة الفيدرالية الروسية لفحص الصحة البيطرية والنباتية.

وأوضحت الخدمة الروسية أن سبب قرار الحظر هو تجاوز المستويات المسموح بها من مبيدات الكلوربيريفوس في بعض ثمار الحمضيات التركية.

وأشارت وزارة الزراعة التركية أن الحظر ساري على شركة واحدة فقط، لكن الإعلان على موقع الخدمة الروسية غير واضح للغاية ولم يصدر حتى الآن بيان من الجهات الرسمية في الاتحاد الروسي.

يرى خبراء الصناعة أن القرار من المحتمل أن يكون ذا دوافع سياسية، ويؤكدون أن حقيقة أن نص القرار لا يشير إلى انتهاكات منهجية هي علامة على ذلك.

يذكر أن الكرملين عبر يوم الأربعاء، عبر عن مخاوفه من بيع تركيا طائرات بدون طيار إلى أوكرانيا.

المستشار الصحفي في الكرملين أشار إلى أنه تم نشر الطائرات بدون طيار في شرق أوكرانيا، وحذر من وجود خطر زعزعة استقرار الوضع.